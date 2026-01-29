На Западе заявили, что Зеленский столкнулся с кризисом власти

Welt: Зеленский попал в самую сложную внутриполитическую ситуацию на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский попал в самую сложную внутриполитическую ситуацию в стране с начала военного конфликта. Об этом пишет Die Welt.

Издание отмечает, что украинский лидер, как правило, «получает аплодисменты» на официальных мероприятиях в Европе. Однако в то же время ситуация на территории Украины «становится все напряженнее».

«Система власти Зеленского начинает трещать по швам, забытые конфликты вновь вспыхивают», — говорится в публикации.

Среди основных причин внутриполитической напряженности на Украине Die Welt называет кадровые перестановки, коррупционные скандалы и увеличение влияния политических противников Зеленского.

До этого политолог Алан Уотсон выразил мнение, что Зеленский может попытаться покинуть страну после завершения военного конфликта.

Ранее Зеленского призвали откликнуться на предложение о приезде в Москву на переговоры.