В ЕС предложили наложить санкции на НПЗ, перерабатывающие российскую нефть

В МИД Польши предложили ЕС наложить санкции на НПЗ, перерабатывающие нефть из РФ

Европейскому союзу необходимо включить в новый пакет санкций в отношении всех заводов, перерабатывающих нефть из России. Об этом журналистам заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский перед заседанием глав МИД стран ЕС, сообщает ТАСС.

По его словам, он поднимет вопрос о наложении санкций на НПЗ, которые перерабатывают российскую нефть. Как считает дипломат, это стало бы «эффективным дополнением» к мерам против так называемого теневого флота РФ.

29 января министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что очередной пакет санкций Евросоюза должен содержать особенно жесткие меры в отношении «теневого флота» России.

Также он выразил надежду, что в 20-й пакет антироссийских рестрикций войдет «запрет на любые морские услуги, чтобы предотвратить перемещение судов «теневого флота».

13 января сообщалось, что Евросоюз планирует принять 20-й пакет санкций против России до 24 февраля, четвертой годовщины начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине.

Ранее ЕС ввел санкции против еще 41 судна российского «теневого флота».