Во Франции назвали Евросоюз «диктатором»

Французский политик Филиппо: ЕС с каждым днем становится все большим диктатором
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети заявил, что Евросоюз с каждым днем становится «все большим диктатором.»

Критика со стороны политика последовала в ответ на решение Суда Европейского союза признать Венгрию виновной в том, что в 2020 году она нарушила право блока выражать единую позицию всех государств-членов по международным вопросам.

«ЕС с каждым днем становится все более диктаторским», — написал он.

По мнению Филиппо, это действие является «проявлением безумного стремления Евросоюза стать независимым государством» и отнять у стран-членов организации суверенное право в вопросах международной политики.

До этого Филиппо призвал сторонников выйти на марш 31 января в Париже за выход Франции из Европейского союза. По его мнению, у республики имеется тысяча причин выйти из объединения. Среди них он перечислил: соглашение Евросоюза с «Меркосур», соглашение между ЕС и Индией, миграционный пакт, угроза свободе мнений, аннулированные выборы, российско-украинский конфликт, вступление Украины в ЕС в 2027 году, контроль чатов, PfizerGate, заоблачные цены на энергоносители и коррупция.

Ранее в Париже прошла демонстрация за отставку Макрона и выход Франции из ЕС.
 
