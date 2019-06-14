Сколько придется отдать за выпускное платье, выяснили эксперты
Средняя стоимость выпускного платья в Москве составит в среднем 20 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».
Такие результаты были составлены на основе данных столичных магазинов вечерних и выпускных нарядов.
Сообщается, что разброс цен на выпускные платья и костюмы достаточно большой.
Так, минимальная цена за платье в одном из бутиков примерно составляет 7 тысяч рублей, а за платье типа «люкс» просят отдать 40 тысяч рублей.
В некоторых магазинах диапазон цен составляет почти 60 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что российские школьники пошли на выпускной в БДСМ-костюмах.