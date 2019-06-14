Сколько придется отдать за выпускное платье, выяснили эксперты

Средняя стоимость выпускного платья в Москве составит в среднем 20 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такие результаты были составлены на основе данных столичных магазинов вечерних и выпускных нарядов.

Сообщается, что разброс цен на выпускные платья и костюмы достаточно большой.

Так, минимальная цена за платье в одном из бутиков примерно составляет 7 тысяч рублей, а за платье типа «люкс» просят отдать 40 тысяч рублей.

В некоторых магазинах диапазон цен составляет почти 60 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что российские школьники пошли на выпускной в БДСМ-костюмах.