Отловщика косаток оштрафовали на 56 млн рублей

Суд Владивостока оштрафовал на 56,4 млн рублей очередную компанию-отловщика косаток и белух из «китовой тюрьме» в Приморье, передает РИА «Новости».

Сообщается, что ООО «Океанариум ДВ» с нарушениями выловили трех косаток.

Документы в отношении четырех компаний поступили в суд от регионального пограничного управления ФСБ.

Ранее Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновным в нарушении правил рыболовства ООО «Белый кит» — одну из фирм, участвовавших в отлове косаток в бухте Средней. По имеющимся данным, фирме назначен штраф в размере 28,173 млн руб.

Суды по еще двум компаниям назначены на 19 и 17 июня.