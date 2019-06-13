Россияне могли находиться на атакованном в Оманском заливе танкере

На борту танкера Front Altair, который пострадал в Оманском заливе, могут находиться граждане России. Об этом пишет VG.

По словам представителя компании-судовладельца, среди членов экипажа находились россияне, грузины и граждане Филлипин.

«Насколько я могу судить, все 23 человека, находившихся на борту, сейчас в безопасности», — сказал источник.

Он добавил, что они были перевезены на другое судно.

Ранее на фоне сообщений о возгорании танкера с сырой нефтью в Оманском заливе цены на нефть начали подниматься после того, как достигли минимума за пять месяцев.