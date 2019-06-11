Захват заложников произошел в тюрьме во Франции

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Захват заложников произошел в тюрьме во Франции, сообщает телеканал BFM TV.

Заключенный, отбывающий длительный срок, захватил в заложники инспекторов.

Инцидент произошел в тюрьме Конде-сюр-Сарт во французском департаменте Орн.

Подробности уточняются.