Филарет отверг томос об автокефалии «новой церкви» Украины

Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что отвергает томос об автокефалии «новой церкви» страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что содержание томоса священники узнали лишь после объединения, поэтому уже не могли от него отказаться.

«Потому что нам не нужно переходить из одной зависимости в другую», — добавил Филарет.

Ранее Филарет захотел вернуться в прошлое и не соглашаться на томос.

Он считает, что церковь Украины так и не получила желанной независимости.

Он назвал три пункта, с которыми категорически не согласен. Во-первых, томос не определяет украинцев как паству киевского патриархата. Во-вторых, крупное ограничение томоса — отсутствие права варить освященное ароматическое масло. Кроме того, Филарету не нравится и механизм разрешения конфликтов. По его словам, если в ПЦУ возникают конфликты, их разрешает Константинопольский патриархат.