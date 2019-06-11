Взрыв произошел на танкере в порту Махачкалы
Взрыв произошел на танкере в Махачкалинском морском торговом порту. Ведутся поиски трех человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.
По имеющимся данным, взрыв произошел из-за хлопка газовоздушной смеси во время перекачки нефтепродуктов. В МЧС подчеркнули, что в настоящее время ведутся поиски трех человек.
Кроме того, в Росморречфлоте уточнили, что взрыв произошел в машинном отделении.
«Предположительно, пострадавших пять человек, два доставлены в больницы, три человека - поиск продолжается», — добавили в Росморречфлоте.
Устанавливаются детали инцидента.
Ранее сообщалось, что спасатели взяли на буксир горящий танкер в Керченском проливе.