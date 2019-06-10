Врезавшийся в небоскреб вертолет загорелся

Вертолет, который врезался в крышу небоскреба на Манхэттене, после этого загорелся, передает ABC News.

Уточняется, что причиной столкновения стала жесткая посадка на крыше 54-этажного бизнес-центра.

Ранее сообщалось, что крушение произошло ориентировочно на пересечении 51-ой улицы и Седьмой авеню на Манхэттене.