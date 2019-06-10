Дело Голунова передали в СК

Дело журналиста «Медузы» Ивана Голунова передали полиции в Главное следственное управление СК по Москве. Об этом телеканалу «Дождь» сообщил депутат Александр Хинштейн.

Ранее дело Голунова было передано в столичный главк МВД.

Журналист «Медузы» Иван Голунов был задержан 6 июня. 8 июня Никулинский районный суд Москвы отправил его под домашний арест до 7 августа. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. За это преступление УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет.

Голунов отверг обвинения и утверждает, что наркотики ему подбросили полицейские.