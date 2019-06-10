Таможня задержала экипаж рейса «Победы»

Таможня задержала экипаж рейса лоукостера «Победа», летевший из Внуково в Пизу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в обслуживающей компании во Внуково.

По его словам, задержание связано с переходом авиакомпании на подачу генеральной декларации в электронном виде.

Он добавил, что таможенники по закону должны принять такаую декларацию, однако не делают этого и не объясняют причину отказа.

Уточняется, что на настоящий момент пассажиры ожидают посадки, информации о вылете пока нет.

Ранее сообщалось, что самолет Москва — Томск совершил экстренную посадку.