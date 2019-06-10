«Ошибки возможны везде»: Песков о публикации фотографии якобы из квартиры Голунова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя дело журналиста Ивана Голунова, заявил ,что ошибки возможны везде, где работают люди, передает РИА «Новости».

В ответ на просьбу прокомментировать, изменилось ли доверие к МВД после публикаций фотографии якобы из квартиры Голунова, Песков ответил, что не считает себя вправе отвечать на этот вопрос.

При этом он отметил, что прокуратура должна выяснить, были ли допущены нарушения.

Он напомнил, что ошибки допускают и журналисты, когда пишут материалы.

До этого в МВД рассказали, что в арендуемой квартире журналиста были найдены наркотики. Голунова задержали 6 июня в Москве. Спустя два дня Никулинский суд отправил его под домашний арест до 7 августа.

Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Сам Голунов утверждает, что наркотики ему подбросили.