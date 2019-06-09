РБК, «Ведомости» и «Ъ» выйдут с одинаковой 1-й полосой в поддержку Голунова
Принадлежащее Григорию Березкину РБК, принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» и газета «Коммерсант» впервые выйдут с одинаковой первой полосой.
10 июня издания выйдут с одинаковой первой полосой в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
На обложке написано «Я/Мы Иван Голунов», что является аналогией французского лозунга «Je suis Charlie» (Я — Шарли), который использовали люди по всему миру как символ осуждения после расстрела редакции сатирического издания Charlie Hebdo.
Ранее телеведущий Дмитрий Киселев сообщил результаты анализов Ивана Голунова на наркотики.
Голунова задержали 6 июня в Москве. Спустя два дня Никулинский суд отправил его под домашний арест до 7 августа. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.