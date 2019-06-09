Один из терминалов Шереметьево затопило

Противопожарная система сработала в московском аэропорту Шереметьево, передает РИА «Новости».

Как сообщили в аэропорту, противопожарка включилась из-за задымившейся микроволновой печи.

«Причины установлены: в аптеке на первом этаже терминала B задымилась микроволновая печка», — сообщили в аэропорту.

Ранее в Сети появилось видео, что в одном из терминалов аэропорта на полу скопилось много воды.

В настоящий момент пресс-службе аэропорта сообщили, что последствия инцидента полностью устранены.