Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку

Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Самолет Ан-2 совершил аварийную посадку в Тункинском районе Бурятии, сообщает ТАСС.

Об этом рассказал источник в экстренных службах региона.

Информации о состоянии пассажиров не поступало.

Причины крушения также неизвестны.