«Россия 24» вырежет сведения об опьянении Голунова при повторе сюжета

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Главный редактор телеканала Евгений Бекасов заявил, что «Россия-24» уберет информацию об опьянении журналиста «Медузы» Ивана Голунова из выпуска «Дежурной части». Об этом сообщает «Говорит Москва».

Как отмечается, новая версия выйдет на телеканале 9 июня в 17.20 мск.

«Там они будут выдавать измененную версию в соответствии с тем текстом, который в справке», — добавил Бекасов.

Однако главред не рассказал, накажут ли виновных за выход в эфир сюжета с фактической ошибкой.

Ранее сообщалось, что «Россия 24» заявила об опьянении Голунова и показала справку о трезвости.

Голунова задержали 6 июня в Москве. Спустя два дня Никулинский суд отправил его под домашний арест до 7 августа. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. За это преступление российский уголовный кодекс предусматривает наказание сроком до 20 лет лишения свободы.

Голунов отверг обвинения и утверждает, что наркотики ему подбросили сотрудники полиции. По его словам, после задержания полицейские его избили и порядка 16 часов не давали связаться с адвокатом. Задержание он связал со своим расследованием в области похоронного бизнеса.