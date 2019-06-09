Москвичей напугали прогнозом о похолодании и дождях

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что москвичей ожидает похолодание и дожди. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Вильфанда, на столицу надвигается воздушная масса с севера, поэтому температура воздуха понизится в среднем на 4-5 °С.

Он отметил, что, возможно, в Москве и по области также пройдут дожди и на улице будет ощущаться прохлада.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее сообщалось, что москвичей предупредили об опасности погодной гипоксии.