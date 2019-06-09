Генсек СЕ сделал заявление по делу журналиста Голунова

Генсек Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд сделал следующее заявление в отношении ситуации с расследованиями журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщается на официальном сайте СЕ.

По словам генсека СЕ, он был очень обеспокоен и опечален, когда узнал, что Голунов «подвергся насилию и был ранен сотрудниками полиции».

Он напомнил, что насилие со стороны полиции в ходе следственных действий абсолютно запрещено ст.3 Европейской конвенции о правах человека.

Также Ягланд призвал российского главу МВД Владимира Колокольцева лично разобраться в этой ситуации.

«Свобода выражения мнений и право на безопасность являются основополагающими в демократическом обществе, и правоохранительные органы также должны защищать эти ценности», — заключил Ягланд.

Ранее сообщалось, что суд отправил журналиста Голунова под домашний арест.