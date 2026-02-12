Размер шрифта
В епархии католической церкви обнаружили 23 священников-педофилов

В Польше более 20 священнослужителей обвинили в педофилии в епархии
Tinnakorn jorruang/Shutterstock/FOTODOM

В Польше более 20 священнослужителей годами совершали преступления. Об этом сообщает RMF24.

Речь идет о Сосновецкой епархии. По данным издания, по состоянию на конец января текущего года 29 человек, связанных с епархией, стали фигурантами дел о сексуальных преступлениях в отношении детей. Из этих людей 23 человека - священнослужители, остальные – миряне.

От действий подозреваемых пострадали как минимум 50 человек. Точное количество неизвестно, так как некоторые не обращались в полицию, а некоторые случаи не расследовали должным образом.

«Почти все, 96%, пострадавших были детьми младше 15 лет. 4% пострадавших были в возрасте от 15 до 18 лет», – сообщается в публикации.

По некоторым преступлениям возбуждались уголовные дела. Фигуранты семи уже отправились за решетку, еще десять дел находятся на стадии расследования. Священников и мирян обвиняют и в педофилии, и в других преступлениях. Например, финансовых махинациях.

Ранее испанского епископа заподозрили в педофилии.
 
