Украинский скелетонист обжаловал в CAS отстранение от Олимпиады

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) отстранить его от Олимпийских игр в Италии. Об этом сообщается на сайте CAS.

12 февраля стало известно о дисквалификации Гераскевича с олимпийского турнира. В день начала соревнований скелетонистов глава МОК пыталась убедить спортсмена не использовать шлем с изображением почивших украинских спортсменов, поскольку он нарушает Олимпийскую хартию. Гераскевич отказался и потребовал от МОК публичных извинений, а также оплаты электрогенераторов для украинских спортивных объектов.

До старта Олимпиады Гераскевич рассказывал, что МОК вынес предупреждение украинским спортсменам по поводу возможных протестов против российских атлетов.

Гераскевич был дисквалифицирован за несколько минут до старта после личной встречи с главой МОК Кирсти Ковентри. Кроме того, фристайлистке Екатерине Коцар также было запрещено использовать шлем с надписью. А шорт-трекист Олег Гандей стал третьим украинским спортсменом на Олимпиаде, которому запретили выступать в своем шлеме.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что 13 россиян должны быть дисквалифицированы на ОИ-2026.