«Пусть живут в России»: легенда ЦСКА об идее не пускать в РФ сменивших гражданство атлетов

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев согласился с предложением министра спорта Михаила Дегтярева не пускать в Россию спортсменов, сменивших спортивное гражданства. Его слова передает Vprognoze.ru.

«Я согласен с Дегтяревым полностью. Пусть спортсмены не ищут, где им лучше и где деньги большие платят. Не надо. Родился в России, получил образование, становление себя как спортсмена — все, пусть живут в России», — сказал Пономарев.

Дегтярев заявил, что идет активная борьба с решениями спортсменов менять спортивное гражданство ради других сборных, и сказал, что таких спортсменов нужно всего лишать и запрещать въезд в страну. Он упомянул шахматиста Владимира Федосеева, которого лишили званий мастера спорта России и гроссмейстера России после критики военной операции на Украине и смены спортивного гражданства. В 2023 году Федосеев назвал вынужденным решением сменить спортивное гражданство и выступать за Словению, отметив, что больше не хочет выступать за Россию на каких-либо соревнованиях, а также подверг критике СВО.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал негуманным запрет на въезд в РФ сменившим гражданство атлетам.