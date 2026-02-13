Катя Лель о том, кем станет ее дочь: «В шоу-бизнес — ни в коем случае»

Певица Катя Лель рассказала о том, кем может стать ее 16-летняя дочь Эмилия после выпуска из школы. Артистку цитирует «СтарХит».

Она отрицательно ответила на вопрос, видит ли девушку в шоу-бизнесе или кино.

«Нет, ни в коем случае. Сейчас у нее одиннадцатый класс химико-биологического факультета, пока думает стать стоматологом», — поделилась звезда.

Накануне Катя Лель рассказала о предчувствии будущей встречи с инопланетянами в мире. По словам певицы, принимать существование других цивилизаций нужно без агрессии или страха.

В январе 2026-го Катя Лель призналась, что собирается в путешествие в Тибет. Певица планирует взобраться на гору Кайлас в мае 2026 года. Артистка хочет познать «сакральную энергию» Тибета.

Ранее песня Кати Лель стала хитом в Индонезии.