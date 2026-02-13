В преддверии Дня святого Валентина активизировались «мошенники в сфере романтики»

В США перед Днем святого Валентина активизировались «мошенники в сфере романтики». Об этом сообщила Федеральная торговая комиссия США (FTC), передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что злоумышленников в этой сфере сложно распознать из-за технологий искусственного интеллекта.

Комиссия предупреждает, что новый знакомый или знакомая могут представляться вахтовым работником или военнослужащим и отказываться встретиться. В FTC отметили, что американцам стоит насторожиться, когда им предлагают перевести деньги.

Подозреваемых в мошенничестве рекомендуют проверять онлайн, искать их фотографии и похожие истории, а в случае подтверждения опасений прерывать все контакты.

12 февраля заслуженный юрист РФ Иван Соловьев сообщил, что россиянам предстоит выдержать три мощных волны атак мошенников, которые будут приурочены к важным предстоящим праздникам. Первая из них уже началась – на фоне скорого Дня святого Валентина аферисты обрушили на граждан массу «праздничных» схем обмана.

