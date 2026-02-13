Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В преддверии Дня святого Валентина активизировались «мошенники в сфере романтики»

В США предупредили о «романтических» мошенниках ко Дню святого Валентина
IMAGO/Wolfgang Maria Weber/Global Look Press

В США перед Днем святого Валентина активизировались «мошенники в сфере романтики». Об этом сообщила Федеральная торговая комиссия США (FTC), передает РИА Новости.

В ведомстве отметили, что злоумышленников в этой сфере сложно распознать из-за технологий искусственного интеллекта.

Комиссия предупреждает, что новый знакомый или знакомая могут представляться вахтовым работником или военнослужащим и отказываться встретиться. В FTC отметили, что американцам стоит насторожиться, когда им предлагают перевести деньги.

Подозреваемых в мошенничестве рекомендуют проверять онлайн, искать их фотографии и похожие истории, а в случае подтверждения опасений прерывать все контакты.

12 февраля заслуженный юрист РФ Иван Соловьев сообщил, что россиянам предстоит выдержать три мощных волны атак мошенников, которые будут приурочены к важным предстоящим праздникам. Первая из них уже началась – на фоне скорого Дня святого Валентина аферисты обрушили на граждан массу «праздничных» схем обмана.

Ранее в Burger King ответили на критику акции «Накорми тарелочницу».
 
Теперь вы знаете
Чудачества и уход в себя. Как распознать шизофрению на ранней стадии у себя и близких
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!