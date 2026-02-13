Размер шрифта
Израиль атаковал Ливан

ЦАХАЛ: Израиль атаковал по движению Хезболла на юге Ливана
Gil Cohen Magen/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала шиитское движение «Хезболла» в районе Ат-Тири на юге Ливана. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В ЦАХАЛ утверждают, что нанесли удар по террористу движения в ответ на неоднократные нарушения «Хезболлой» договоренностей о прекращении огня.

До этого истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля ударили по военным объектам шиитского движения «Хезболла» в поселке Кфар-Хатта, находящемся в 8 км от города Сайда на юге Ливана.

8 января армия Ливана объявила, что завершила первый этап плана по передаче вооружений «Хезболлы» на юге страны под государственный контроль. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в тот же день заявил, что приветствует усилия ливанских властей по разоружению движения, однако считает их недостаточными.

5 января пресс-служба Армии обороны Израиля объявила, что израильские войска начали новую серию ударов по объектам «Хезболлы» и радикального палестинского движения ХАМАС на территории Ливана.

Ранее военные Израиля атаковали тренировочный лагерь «Хезболлы» на юге Ливана.
 
