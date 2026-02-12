Звезда «Зачарованных» об удалении имплантов: «Мне нужна была большая грудь»

Американская актриса, звезда сериала «Зачарованные» Алисса Милано рассказала о жизни после удаления грудных имплантов. О значении большой груди для себя 53-летняя артистка побеседовала с Yahoo.

По словам Милано, теперь у нее не так сильно болят шея и спина, она может сидеть прямо и дышать. Кроме того, она объяснила операцию по удалению имплантов желанием освободиться.

«Для меня мои импланты были привязаны к той версии меня, которая была сексуализирована в мои 20 лет. Я чувствовала, что мне нужна большая грудь, чтобы продолжать работать, оставаться на экране, соответствовать образу. Когда я решила от них избавиться, это больше не имело значения», — делится она.

Милано добавила, что образ девушки с большой грудью принес ей много душевной боли, вызванной, в частности, сексуальными домогательствами. Сейчас артистка ощутила себя свободной.

Также Алисса Милано рассказала об опыте менопаузы и перименопаузы.

Ранее Катя Лель рассказала о будущей встрече с инопланетянами.