Общество

Провода ЛЭП очищают в Мурманской области с помощью дрона

Дрон-чистильщик ЛЭП тестируют в Мурманской области после аварии на сетях
Сергей Пивоваров/РИА Новости

Провода ЛЭП в Мурманской области очищают при помощи дрона. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

«Специалисты инновационной компании «Лаборатория будущего» проводят у нас уникальную операцию по очистке ЛЭП от гололеда и изморози», — написал он.

По его словам, в данный момент работы проходят в тестовом режиме в связи с тем, что на некоторых участках глушится связь.

Пока что обработано 4 км провода. В случае успешных испытаний обслуживание ЛЭП станет гораздо эффективнее и безопаснее, добавил губернатор.

9 февраля сообщалось, что туристы и местные жители в Мурманской области оказались в снежном плену из-за сильного снегопада.

По данным местных СМИ, дорогу в Териберку снова занесло снегом. Как сообщило региональное МЧС, из-за непогоды было перекрыто движение по автодороге Кола – Серебрянские ГЭС с 32 км по 136 км.

Ранее Мурманск и Североморск оказались частично обесточены.
 
