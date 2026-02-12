Огромная банда скинхедов ради «воспитания» избила брата бойца СВО ремнем на улице

В Нижнем Новгороде огромная банда скинхедов ради «воспитания» издевалась над подростком и избила его ремнем. Об этом сообщает «Кстати...».

Инцидент произошел в центре города — все началось с того, что между двумя подростками произошел конфликт, и они договорились встретиться для выяснения отношений. По словам пострадавшего, придя в назначенное место, он увидел огромную толпу, в которой было около 100 человек. После этого банда уже примерно из 30 человек зажала его в угол и стала издеваться — юношу били, хлестали ремнем и заставляли повторять нецензурные фразы. Издевательства длились около получаса.

Подросток, с которым у пострадавшего юноши была назначена встреча, заявил, что его там не было и он не имеет отношения к случившемуся. По словам матери подвергшегося издевательствам подростка, один из членов банды звонил и предлагал деньги за то, чтобы семья не писала заявление в полицию, однако женщина заявила о намерении добиться наказания для агрессоров.

Мать пострадавшего также рассказала, что один из ее старших сыновей уже три года находится в зоне СВО — его расстроила новость о случившемся с братом. Сам юноша сообщил, что на него напали участники молодежной группировки скинхедов, которые называют такие издевательства «воспитанием». Подобные нападения они совершали и раньше, а затем выкладывали видео в своих соцсетях.

