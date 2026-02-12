Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Огромная банда скинхедов ради «воспитания» избила брата бойца СВО ремнем на улице

В Нижнем Новгороде банда скинхедов избила подростка ремнем
Shutterstock

В Нижнем Новгороде огромная банда скинхедов ради «воспитания» издевалась над подростком и избила его ремнем. Об этом сообщает «Кстати...».

Инцидент произошел в центре города — все началось с того, что между двумя подростками произошел конфликт, и они договорились встретиться для выяснения отношений. По словам пострадавшего, придя в назначенное место, он увидел огромную толпу, в которой было около 100 человек. После этого банда уже примерно из 30 человек зажала его в угол и стала издеваться — юношу били, хлестали ремнем и заставляли повторять нецензурные фразы. Издевательства длились около получаса.

Подросток, с которым у пострадавшего юноши была назначена встреча, заявил, что его там не было и он не имеет отношения к случившемуся. По словам матери подвергшегося издевательствам подростка, один из членов банды звонил и предлагал деньги за то, чтобы семья не писала заявление в полицию, однако женщина заявила о намерении добиться наказания для агрессоров.

Мать пострадавшего также рассказала, что один из ее старших сыновей уже три года находится в зоне СВО — его расстроила новость о случившемся с братом. Сам юноша сообщил, что на него напали участники молодежной группировки скинхедов, которые называют такие издевательства «воспитанием». Подобные нападения они совершали и раньше, а затем выкладывали видео в своих соцсетях.

Ранее банда подростков избила супружескую пару в липецком ТРК.
 
Теперь вы знаете
Чудачества и уход в себя. Как распознать шизофрению на ранней стадии у себя и близких
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!