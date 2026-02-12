С космодрома Байконур запустили иранский спутник

Иранский телекоммуникационный спутник «Джам-е Джам-1» был запущен в четверг с помощью российской ракеты-носителя «Протон-М» с космодрома Байконур. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию.

В публикации отмечается, что спутник считается первым для общественного вещания Ирана на геостационарной орбите. «Джам-е Джам-1» сыграет важную роль в инфраструктуре вещания иранского гостелевидения.

В конце декабря российская ракета-носитель «Союз-2.1б» вывела на орбиту спутники Ирана, Белоруссии и Эквадора. Кроме них в космос отправлены еще 50 аппаратов. Среди них — спутники научного и технологического назначения российских организаций, а также образовательные спутники, изготовленные в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской, Нижегородской, Амурской областях и Якутии.

Спутники предназначены для дистанционного зондирования Земли, изучения электромагнитных излучений, контроля судоходства в Мировом океане, получения сигналов передатчиков «интернета вещей», исследований влияния космоса на живые организмы.

