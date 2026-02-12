Размер шрифта
Зеленский заявил, что увольнение Ермака не связано с Миндичем

Зеленский: я не увольнял Ермака из-за коррупционного дела Миндича
Gleb Garanich/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналу The Atlantic заявил, что увольнение экс-главу офиса президента Украины Андрея Ермака из-за коррупционного дела бизнесмена Тимура Миндича.

«Я не уволил Андрея Ермака из-за расследования коррупции. У меня были на это свои причины», — рассказал Зеленский.

25 января стало известно, что Ермак вернулся к работе адвоката. В Национальной ассоциации адвокатов Украины пояснили, что право на деятельность в данной сфере Ермаку возобновили 23 января.

Бывший чиновник приостановил ее 20 февраля 2020 года, когда стал главой офиса украинского лидера. До этого его практика длилась почти 25 лет.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником украинского президента Владимира Зеленского и его «кошельком».

Ранее на Украине нашли прослушку в квартире Миндича.
 
