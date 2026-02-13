Мэр Белгорода сообщил о восстановлении электроснабжения

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил в своем Telegram-канале, что электроснабжение большинства потребителей города, оставшихся без света, восстановлено.

По словам главы городской администрации, без электричества остаются около 30 тысяч абонентов.

«Восстановление электроснабжения продолжается. <...>. Холодное водоснабжение восстановили в полном объёме. Возможны локальные случаи нарушений подачи воды», — поделился Демидов.

Накануне губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что веерные отключения электроэнергии происходят в Белгородской области из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Гладкова, на месте ЧП работают аварийные бригады. На восстановление подачи электричества уйдет не менее четырех часов, отметил губернатор.

В мэрии Белгорода добавили, что в городе 1 353 многоквартирных дома остались без электроэнергии, остановился 1 681 лифт.

Ранее Гладков застрял в лифте во время блэкаута.