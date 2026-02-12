Размер шрифта
Советники Зеленского сообщили, что Киев может согласиться на вывод войск из Донбасса

Atlantic: Киев может согласиться на вывод войск из Донбасса
Andriy Andriyenko/Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Reuters

Советники украинского президента Владимира Зеленского сообщили изданию The Atlantic, что Киев может согласиться на вывод войск из Донбасса.

По информации журнала, о готовности к «самой жесткой уступке» сообщили два советника Зеленского, их имена издание не называет. Как отмечается в материале, украинские власти рассматривают возможность провести весной референдум по данному вопросу, чтобы легитимизировать компромисс.

При этом, как пишет Atlantic, другие члены ближайшего окружения Зеленского опасаются, что шансы на заключение мира снижаются, а сам украинский президент предпочитает вообще не заключать никакого соглашения, чем заключить плохое.

12 февраля Зеленский допустил завершение конфликта к июню, если Соединенные Штаты будут «давить» на Россию. Генерал-майор авиации Сергей Липовой, комментируя это высказывание, заявил, что Зеленский стремится не завершить конфликт с Россией, а продлить его.

Ранее Келлог призвал уехавших украинцев возвращаться и бороться с Россией.
 
