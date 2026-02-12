Размер шрифта
Психиатр о новой болезни дочери Даны Борисовой: «Очень тяжело»

Психиатр Шуров: дочери телезвезды Борисовой трудно выстраивать отношения с близкими
Александр Авилов/Агентство «Москва»

Врач-психиатр Василий Шуров высказался о новой болезни Полины Борисовой — 18-летней дочери телезвезды Даны Борисовой. Его цитирует NEWS.ru.

Девушка недавно заявила, что лежит в клинике Шурова с пограничным расстройством личности. Специалист подчеркнул, что это пока только версия диагноза.

«Людям с пограничным расстройством личности очень тяжело выстраивать отношения с близкими людьми. Они все время на качелях — у них от любви до ненависти один шаг», — сказал он.

По мнению Шурова, на состоянии дочери сказалось влияние матери, которая ее много баловала. Такие расстройства психики, добавил он, остаются на всю жизнь, однако психиатрия дает возможность их компенсировать.

Полина Борисова на днях сообщила о лечении в психиатрической клинике. Она записала видео, в котором выразила надежду на изменения, а также обратилась к бывшему бойфренду — продюсеру Артуру Якобсону, — попросив у него прощения и шанс вернуть их отношения. В ответ Якобсон отказался прощать ей измену.

Ранее Ирина Салтыкова высказалась о бывшем муже.
 
