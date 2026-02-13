В России с 1 марта вступят в силу новые правила работы гостиниц

Новые правила бронирования гостиниц вступают в силу в России с 1 марта 2026 года. Это следует из постановления правительства РФ, которое утверждает правила предоставления гостиничных услуг.

Теперь гостиницы обязаны ждать постояльца сутки, то есть с момента запланированного заселения до расчетного часа на следующий день. Отменить бронирование до окончания этого срока нельзя. Если человек отказался от брони до дня заезда, то ему вернут оплату полностью. При этом если он сообщил об отмене поздно или вовсе не появился, то с него удержат стоимость суток пребывания.

Гостиницы по-прежнему обязаны без дополнительной платы обеспечивать: вызов скорой помощи и использование аптечки, доставку корреспонденции и побудку к определенному времени. Нововведения призваны сделать рынок более прозрачным и снизить число конфликтных ситуаций при заселении и отмене поездок.

В целом документ унифицирует регулирование для всех типов средств размещения: гостиниц, баз отдыха, кемпингов и прочих. В этом году гости смогут регистрироваться в отелях, предъявляя водительское удостоверение вместо паспорта. С конца прошло года была разрешена регистрация по загранпаспорту для постоянно проживающих в РФ.

Обновленные правила вступают в силу с 1 марта.

В феврале ряд крупнейших российских гостиничных операторов отказались от сотрудничества с агрегатором «Яндекс Путешествия».

Ранее россиянам дали советы, как организовать путешествие большой компанией и не рассориться.