Соседов о причинах спада популярности Shaman: «Песни превратились в лозунги»

Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что певец Shaman (он же — Ярослав Дронов) потерял популярность из-за однообразия своего творчества. Своим мнением эксперт поделился с Общественной Службой новостей.

Соседов отметил, что Дронов не только не подарил новых хитов, но и его музыке стало совершенно чуждо творчество:

«Песни Дронова превратились в какой-то момент в лозунги, чрезмерно политизированы они, поэтому людей это начинает утомлять».

Эксперты, считает Соседов, ждут от этого артиста новых композиций, которые помогут ему раскрыть новые грани таланта — например, песни с лирическим и романтическим содержанием.

«Нужны истории любви, драмы, нервы. Тем более сейчас есть из чего черпать нужные эмоции», — выразил мнение он.

Последним выпущенным треком Shaman стала композиция «Метелица», ноябрь 2025 года. Среди других работ артиста: кавер «Небо славян», «Бывшие» и «В памяти людей».

Накануне стало известно, что Дронов заработает минимум восемь миллионов рублей на концерте в Кемерово. Выручка в размере 8 млн 708 тыс. 700 рублей станет возможна благодаря уже проданным билетам, а в случае аншлага — около девяти млн рублей.

