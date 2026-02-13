Размер шрифта
Общество

Дан прогноз о перспективах снижения ключевой ставки

Финэксперт Новожилов: 13 февраля ключевую ставку сохранят на уровне 16%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

На ближайшем заседании Банка России 13 февраля ключевая ставка будет сохранена на уровне 16%. Скорее всего, регулятор возьмет паузу, чтобы точнее оценить баланс рисков и убедиться в устойчивости замедления роста цен. Такой прогноз в беседе с «Газетой.Ru» выразил Яков Новожилов, заместитель руководителя департамента стратегии финансов М2.

«Хотя недельная инфляция к 9 февраля формально снизилась с 0,20% до 0,13% н/н, накопленный показатель с начала года остаётся повышенным — 2,24% при целевом ориентире около 5% по итогам года. Это указывает на сохранение инфляционного давления и ограничивает пространство для снижения ставки уже сейчас: ЦБ важно увидеть динамику цен и ожиданий в более длинной выборке данных», — объяснил он.

По его словам, в январе заметную роль в динамике цен сыграл так называемый «налоговый вклад» — перенос издержек и пересмотр ценников после изменений в налоговой нагрузке. На февраль, напротив, допускается частичное усиление инфляционного фона: помимо инерционных эффектов января, влияние могут оказать рост регулируемых платежей и д. р. Поэтому ставка без изменений остаётся нашим базовым сценарием: решение поддерживает жесткость финансовых условий, не создавая лишней волатильности, и одновременно дает ЦБ время проверить, не является ли текущее замедление краткосрочным и насколько быстро будут исчерпаны разовые факторы.

«Тем не менее, есть факторы, которые теоретически могли бы склонить ЦБ РФ к снижению ставки. Во-первых, дальнейшее подтверждение замедления инфляции в недельной статистике и улучшение краткосрочных ожиданий создают формальное «окно» для обсуждения мягких шагов. Во-вторых, важны соображения макростабильности и бюджета: более низкая ставка снижает расходы государства на поддержку льготных кредитов (в том числе ипотечных) и на обслуживание ОФЗ с плавающей ставкой, доля которых оценивается примерно в 30% от общего объема долга. Наконец, снижение ставки может способствовать умеренному ослаблению рубля, что поддерживает рублевые доходы бюджета, но одновременно несет проинфляционные риски через импорт и поэтому требует аккуратной оценки», — отметил эксперт.

В целом ожидается сохранение ставки на уровне 16% и нейтрально-жесткую риторику с акцентом на инфляцию, ожидания и эффекты регулируемых индексаций. Вопрос о снижении, по нашему мнению, станет актуальнее на следующих заседаниях при подтверждении устойчивого замедления инфляции. Приоритет — закрепить дезинфляцию и удержать ожидания, резюмировал специалист.

