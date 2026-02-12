Результаты россиян на Олимпиаде в Милане 12 февраля 2026 года

Россияне выступили в горнолыжной и в раздельной гонке на ОИ 12 февраля

Российские спортсмены выступили в горных лыжах и в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Милане 12 февраля. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию соревнований.

Горнолыжница Юлия Плешкова заняла 19-е место в супергиганте на Олимпиаде. Россиянка преодолела трассу за 1 минуту 26,32 секунды. Победительницей соревнований стала итальянка Федерика Бриньоне — 1:23,41. Серебро досталось француженке Роман Мирадоли (+0,41), замкнула тройку сильнейших австрийка Корнелии Хюттер (+0,52).

Лыжница Дарья Непряева заняла 21-е место в гонке с раздельным стартом на 10 километров на Олимпийских играх в Италии. Время завершения дистанции составило 24 минуты 45,0 секунды.

Победу в гонке одержала шведская лыжница Фрида Карлссон, преодолевшая дистанцию за 22 минуты 49,2 секунды. Второе место заняла ее соотечественница Эбба Андерсон, отставшая от победительницы на 46,6 секунды. Бронзовым призером стала американка Джессика Диггинс (+49,7).

19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева.

Ранее олимпийский чемпион назвал сотрясением воздуха призыв Владимира Зеленского отстранить россиян от Игр.