Общество

Россиянка отдала мошенникам 5 млн рублей, принадлежавших ее отцу

В Воронеже девушка отдала мошенникам 5 млн рублей своего отца
В Воронеже девушка поверила аферистам и отдала им сбережения своего отца. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел по схеме с «дистанционным обыском». Девушке позвонили якобы с портала Госуслуг и из правоохранительных органов. Ей внушили, что необходимо проверить деньги на законность и отсутствие связей с «недружественными государствами».

После этого злоумышленники провели осмотр квартиры по видеосвязи — девушка показала им сейф. Затем ее убедили передать этот сейф курьеру для «проверки специальным оборудованием». Аферисты обещали вернуть деньги после процедуры.

Через несколько часов после встречи с сообщником преступников она осознала, что отдала аферистам все сбережения своего отца — более 5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее мошенники научились превращать телефоны россиян в банковские карты.
 
