Звезда «Слова пацана» о пережитом на съемках фильма о блокаде: «До крови»

Страусы испугали актера Копейкина на съемках «Красавицы»
Звезда сериала «Слово пацана» Слава Копейкин рассказал о пережитом на съемках фильма о Ленинградском зоопарке «Красавица». Его цитирует kp.ru.

По словам Копейкина, на съемочной площадке фильма о зоопарке и блокаде было много настоящих животных — верблюд, олени, страусы, артист любил их подкармливать. Однако страусы смогли испугать его.

«Один другому спину выклевывал до крови. Мы пришли — а там до мяса все. Пришлось накрывать бушлатом, чтобы защитить. Так он и бушлат начал клевать», — вспоминает артист.

Накануне в Санкт-Петербурге стартовали съемки фильма «На краю детства». Картина расскажет о 14-летней девочке, которая устроилась почтальоном в блокадном Ленинграде, чтобы получить повышенное питание и спасти младшую сестру. Главную роль исполнила Агния Воробьева. Над декорациями картины работают художники, получившие «Золотых орлов» за фильм «Пророк».

Ранее Лариса Лужина рассказала о пережитом в блокадном Ленинграде.
 
