Наука

Психолог рассказал, какие люди больше склонны к романтическим отношениям с ИИ

Психолог Кан: умные люди могут наделить ИИ чертами идеального партнера
Anggalih Prasetya/Shutterstock/FOTODOM

Некоторые люди более склонны к построению романтических отношений с ИИ. Это зависит от множества факторов и не всегда является патологией, например, для некоторых людей с высоким интеллектом и богатым воображением эмоциональная и интеллектуальная связь, построенная только через текст или голос, может быть предпочтительнее, чем обычная. Они могут проецировать на ИИ сложную личность идеального партнера, рассказал «Газете.Ru» кандидат медицинских наук, врач-сексолог, психотерапевт, психиатр клиники «Будь Здоров» на Фрунзенской Игорь Кан.

Многие люди хотя и понимают, что общаются с цифровым алгоритмом, все равно наделяют ИИ качествами настоящего человека и ожидают от него проявления высших эмоций. На фоне ежедневного общения с ИИ возникает иллюзия доступности, близости и сопричастности, из-за чего некоторые люди могут начинать воспринимать нейросеть как своего романтического партнера.

«Выбор ИИ в качестве партнера может быть связан с комплексом черт, потребностей и внешних обстоятельств. Это может быть и эпизодическим адаптивным ответом на внешние вызовы и обстоятельства, например, при временном, вынужденном отсутствии благожелательного сексуального партнерства. В других случаях возникает эмоциональная зависимость, что мешает развиваться, строить взаимоотношения с реальным партнером. Чаще устойчивая потребность сексуального взаимодействия с ИИ проявляется у интровертов, которые легко перегружаются в социальных контактах, обнаруживают повышенную сензитивность к чужому мнению и поведению. Такие люди находят утешение в предсказуемости и контролируемости общения с ИИ, где нет риска осуждения, конфликта или непредсказуемых реакций», — объяснил Кан.

Нередко в группу риска попадают те, кто страдает повышенной социальной тревожностью и страхом быть отвергнутым, или личности с преобладанием в характере идеализма и перфекционизма. А также те, кто пережил травматический опыт в личной жизни.

«Для некоторых людей с высоким интеллектом и богатым воображением эмоциональная и интеллектуальная связь, построенная только через текст или голос, может быть глубже и предпочтительнее, чем обычная. Они могут проецировать на ИИ сложную личность и ценить его «идеальные» ответы, сгенерированные на основе огромных массивов данных. В данную группу попадают многие, для кого эмоциональная и интеллектуальная близость первична, а физический контакт вторичен или может быть решен иными способами, например, мастурбацией», — рассказал сексолог.

«Темная сторона» таких взаимоотношений — риск эмоциональной зависимости, тенденция к социальному избеганию и дезадаптации, риски развития нарциссических тенденций и трудностей с принятием реальности и другие.

Ранее врач назвал заболевания, которые повышают риски развития алкоголизма или наркомании.
 
