Исправительная колония загорелась в Свердловской области

В Свердловской области начался пожар на площади 2 тыс.кв.метров в исправительной колонии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу в МЧС страны.

По последним данным, пожар охватил четыре жилых корпуса и производственное здание.

Возгорание началось в производственном ангаре в поселке Гари , однако огонь перешел и на корпуса колонии, предположили в МЧС.

По словам спасателей, в настоящее время для тушения возгорания готовится вертолет Ми-8.

Информации о пострадавших пока нет.

Выясняются детали случившегося.