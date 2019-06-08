Исправительная колония загорелась в Свердловской области
В Свердловской области начался пожар на площади 2 тыс.кв.метров в исправительной колонии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу в МЧС страны.
По последним данным, пожар охватил четыре жилых корпуса и производственное здание.
Возгорание началось в производственном ангаре в поселке Гари , однако огонь перешел и на корпуса колонии, предположили в МЧС.
По словам спасателей, в настоящее время для тушения возгорания готовится вертолет Ми-8.
Информации о пострадавших пока нет.
Выясняются детали случившегося.