Подозреваемым в изнасиловании 11-летней школьницы оказался отец ее подруги

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова рассказала, что в изнасиловании 11-летней девочки в подмосковном Лыткарино подозревается отец ее подруги. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как отмечается, о беременности 11-летней девушки стало известно во время осмотра в женской консультации.

«В настоящее время по подозрению в насильственных действиях сексуального характера задержан отец подруги девочки», — сказала Мишонова.

Она добавила, что у девочки полная семья, которая не попадала в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что был арестован подозреваемый в изнасиловании 11-летней школьницы.