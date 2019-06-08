Стало известно, кто представит интересы Бутиной на апелляции в суде
Интересы россиянки Марии Бутиной, которая отбывает тюремный срок в США, во время апелляции в суде будет представлять бесплатный общественный защитник. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, с Бутиной будет работать федеральный общественный защитник, предоставленный округом Колумбия.
«Апеллянт получила разрешение окружного суда на проведение апелляционного разбирательства без предварительных платежей», — говорится в сообщении суда.
Ранее отец россиянки Марии Бутиной, которая отбывает тюремный срок в США, рассказал об условиях ее содержания в новой тюрьме. Он отметил, что условия у Бутиной обычные, но в отличие от следственного изолятора несколько демократичнее. Теперь у нее есть интернет, она может ежемесячно говорить по телефону по 300 минут и пользоваться видеосвязью.