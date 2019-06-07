Мужчину без сознания выбросили из трамвая

В Новосибирске поздним вечером мужчина потерял сознание в трамвае. Об этом сообщает Ngs.ru.

Как отмечается, в Сети появилось видеозапись, из которой видно, как двое мужчин стащили пострадавшего по ступенькам и оставили его лежать.

Кроме того, один из мужчин после этого кинул в сторону лежавшего ботинок и вернулся в трамвай, а второй просто ушел.

Уточняется, что прохожие позвонили в скорую помощь, которая увезла мужчину с подозрением на инсульт.

«Видимо, инсульт. Лежит, глазами моргает, ничего не говорит», — отметили в экстренных службах города.

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