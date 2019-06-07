Мужчину без сознания выбросили из трамвая
В Новосибирске поздним вечером мужчина потерял сознание в трамвае. Об этом сообщает Ngs.ru.
Как отмечается, в Сети появилось видеозапись, из которой видно, как двое мужчин стащили пострадавшего по ступенькам и оставили его лежать.
Кроме того, один из мужчин после этого кинул в сторону лежавшего ботинок и вернулся в трамвай, а второй просто ушел.
Уточняется, что прохожие позвонили в скорую помощь, которая увезла мужчину с подозрением на инсульт.
«Видимо, инсульт. Лежит, глазами моргает, ничего не говорит», — отметили в экстренных службах города.
Ранее сообщалось, что врач избил пациента батоном колбасы.