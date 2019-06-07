Арестован подозреваемый в изнасиловании 11- летней школьницы

Суд арестовал подозреваемого в изнасиловании 11-летней девочки в подмосковном Лыткарино, сообщает РИА «Новости».

Обвинение 46-летнему мужчине предъявили по статье «насильственные действия сексуального характера».

Ранее стало известно, что 11-летняя школьница в Лыткарино забеременела в результате изнасилования 46-летним мужчиной.

По данным областной комиссии по делам несовершеннолетних, у девочки была полная семья, она не попадала в полез рения комиссии.