В Подмосковье 11-летняя школьница забеременнела от 46-летнего мужчины

11-летняя школьница в подмосковном Лыткарино забеременела в результате изнасилования, сообщает сайт kp.ru.

По данным СМИ, девочка была с особенностями, она страдает «легкой формой умственной отсталости».

Мужчина — гражданин Узбекистана — жил по соседству с семьей, отмечает СМИ.

Врачи установили 21-22 неделю беременности.

Как сообщает РИА «Новости», п о данным ГСУ СК по Московской области, в настоящее время мужчина задержан по подозрению в изнасиловании.

По данным следствия, мужчина неоднократно насиловал девочку.