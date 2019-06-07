В Подмосковье 11-летняя школьница забеременнела от 46-летнего мужчины
11-летняя школьница в подмосковном Лыткарино забеременела в результате изнасилования, сообщает сайт kp.ru.
По данным СМИ, девочка была с особенностями, она страдает «легкой формой умственной отсталости».
Мужчина — гражданин Узбекистана — жил по соседству с семьей, отмечает СМИ.
Врачи установили 21-22 неделю беременности.
Как сообщает РИА «Новости», п о данным ГСУ СК по Московской области, в настоящее время мужчина задержан по подозрению в изнасиловании.
По данным следствия, мужчина неоднократно насиловал девочку.