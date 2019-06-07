Суд потребовал от россиянки вернуть «похищенных» детей в США

Суд в Канзасе потребовал от россиянки Богданы Осиповой вернуть своих «похищенных» детей в США в качестве условия ее освобождения. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, в ходе заседания судья отказался принять к сведению заявление Осиповой о том, что она не в силах вернуть детей в США.

Как отмечается, судья обвинил Осипову в том, что она сама это так «устроила».

Ранее сообщалось, что суд приговорил Осипову к 7 годам тюрьмы в США за вывоз детей в Россию.