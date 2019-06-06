Задержан организатор убийства бизнесмена Калмановича

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Следствие установило личность организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следователя в Пресненском суде Москвы.

По его словам, на настоящий момент он задержан.

Он добавил, что сейчас суд решает вопрос об аресте Али Белхороева.

Убийство предпринимателя произошло 10 лет назад. Неизвестные расстреляли автомобиль, в котором находился бизнесмен, в Новодевичьем проезде в Москве. Из тела Калмановича извлекли 15 пуль.

Существует несколько версий якобы причастности бизнесмена к криминальному миру, однако ни одна из них не была доказана.

Ранее балерина Анастасия Волочкова ответила на слухи о том, что ее вызвали на допрос по делу об убийстве Калмановича.