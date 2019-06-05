МАК реконструировал полет разбившегося SSJ-100 в Шереметьево

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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) реконструировал полет катастрофы с участием SSJ-100. Об этом сообщается на сайте МАК.

Как рассказали в комитете, специальная комиссия изучила фрагменты воздушного судна, посмотрела записи с видеокамер и провела анализ полученных данных.

«На основании данных средств объективного полета была представлена полная реконструкция полета», — уточнили в МАК.

Ранее сообщалось, что в МАК заявили о готовности отчета о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево.

В мае произошла катастрофа с участием лайнера: во время экстренной посадки загорелся следовавший рейсом Москва — Мурманск SSJ-100. Из 78 человек на борту выжили 37.