МАК реконструировал полет разбившегося SSJ-100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) реконструировал полет катастрофы с участием SSJ-100. Об этом сообщается на сайте МАК.
Как рассказали в комитете, специальная комиссия изучила фрагменты воздушного судна, посмотрела записи с видеокамер и провела анализ полученных данных.
«На основании данных средств объективного полета была представлена полная реконструкция полета», — уточнили в МАК.
Ранее сообщалось, что в МАК заявили о готовности отчета о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево.
В мае произошла катастрофа с участием лайнера: во время экстренной посадки загорелся следовавший рейсом Москва — Мурманск SSJ-100. Из 78 человек на борту выжили 37.