Путин отреагировал на взрывы в Дзержинске
Президент России Владимир Путин прокомментировал серию взрывов на заводе в Дзержинске. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, Путин призвал изучить работу по устранению нарушений на заводе, которые были выявлены в апреле.
Как отмечается, Путин также пообещал обсудить с прокуратурой эту ситуацию.
Ранее сообщалось, что в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрывах в Дзержинске.
1 июня на заводе «Кристалл» в Дзержинске произошла серия взрывов в цехе по производству тротила. В городе после взрывов на заводе ввели режим ЧС.