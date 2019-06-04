Путин отреагировал на взрывы в Дзержинске

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Президент России Владимир Путин прокомментировал серию взрывов на заводе в Дзержинске. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Путин призвал изучить работу по устранению нарушений на заводе, которые были выявлены в апреле.

Как отмечается, Путин также пообещал обсудить с прокуратурой эту ситуацию.

Ранее сообщалось, что в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрывах в Дзержинске.

1 июня на заводе «Кристалл» в Дзержинске произошла серия взрывов в цехе по производству тротила. В городе после взрывов на заводе ввели режим ЧС.